Гол Панарина принёс «Рейнджерс» победу в первом матче серии плей-офф с «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» открыл счёт в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. В ночь на 22 апреля в Нью-Йорке прошел первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».