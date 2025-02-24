Пушков раскрыл возможные последствия прихода к власти Фридриха Мерца

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Экономический спад и закрытие предприятий в Германии продолжатся и при новом канцлере Фридрихе Мерце, а также не исключено, что страна еще глубже вовлечется в конфликт с Россией.
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