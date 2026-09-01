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Царьград

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4 месяца Пугачёву сопровождали панические атаки

4 месяца Пугачёву сопровождали панические атаки

Спустя несколько лет после переезда за границу, Алла Пугачёва столкнулась с финансовыми проблемами. К тому же, по её словам, начались проблемы со здоровьем: певица призналась, что её 4 месяца сопровождали панические атаки.

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