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А помните любимца «светлоликой» публики — протестуна по фамилии Дадин?

А помните любимца «светлоликой» публики — протестуна по фамилии Дадин?

Когда-то из него упорно лепили "звезду" оппозиции. Бывший охранник с нетрадиционными наклонностями и сам себя считал таковым/таковой.

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