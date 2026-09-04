"Волшебного пенделя им надо дать". Марат Сафин оценил шансы российских теннисистов попасть в Международный зал теннисной славы

46-летний теннисист Марат Сафин прокомментировал игру российских теннисистов, сказав, что спортсмены многого могут достичь, если "дать им волшебного пенделя".
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