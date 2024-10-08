АСЗ отправил во Владивосток свой первый Каракурт

Во вторник, 8 октября, акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода (АСЗ) покинул малый ракетный корабль "Ржев" проекта 22800 (шифр "Каракурт") и взял курс на Владивосток, где находится внешняя сдаточная база предприятия.
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