В Ненецком автономном округе продолжается неделя кибербезопасности

В рамках акции «Стоп, мошенник!» сотрудники отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ненецкому автономному округу активно информируют граждан о самых распространенных видах мошенничества и мерах предосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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