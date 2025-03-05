В Ненецком автономном округе продолжается неделя кибербезопасности

В рамках акции «Стоп, мошенник!» сотрудники отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ненецкому автономному округу активно информируют граждан о самых распространенных видах мошенничества и мерах предосторожности.