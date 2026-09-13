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MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку и возглавил чемпионат, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин – 5-й, Беццекки сошел

Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Сан-Марино MotoGP после старта вторым. На последних кругах испанца преследовал его брат Алекс Маркес – пилот «Грезини» в итоге финишировал вторым.

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