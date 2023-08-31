Переворот в Габоне: какова цена вопроса?

Андрей Stan

Думаю, на англосаксы ни французы не ожидали такого афронта от Африки? Предполагаю, что они "взяли под прицел" ЦАР... Но тут их карточный домик и посыпался... Буркина Фасо, Мали... Теперь Нигер... А с ними и прощай разо-нефтепровод в Европу... Уран, золото и много чего ещё... ))) Уверен на все 1000%, что Париж, Лондон и США сделают всё зависящий для возвращения ситуации...))) Но у них всех и так куча проблем... А ещё и война в Африке? P.S. ))) Думаю, сейчас Микрон жалеет, что первым передал хохлам "танки АМХ-10"... ))) Хохлы сразу же, после первых боев, забраковали их... На что Макрон смог возразить, что для войны в Африке они подходили отлично... Прекрасно держали "удары копий и стрел"... ))) И он не мог знать всю глубину варварства русских, поражавших его танки из всего своего арсенала?!... )))) Всё таки, русские варвары... непонимающие цивилизованного отношения белых господ из цветущего сада... )))