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Переворот в Габоне: какова цена вопроса?

Переворот в Габоне: какова цена вопроса?

Группа габонских высших офицеров выступила в среду по местному ТВ Gabon 24 с заявлением, что они отменяют результаты состоявшихся на минувших выходных выборов, в третий раз подтвердивших полномочия действующего президента Али Бонго Ондимбы, и берут власть в свои руки.

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Комментарии
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Андрей Stan
Думаю, на англосаксы ни французы не ожидали такого афронта от Африки? Предполагаю, что они &quot;взяли под прицел&quot; ЦАР... Но тут их карточный домик и посыпался... Буркина Фасо, Мали... Теперь Нигер... А с ними и прощай разо-нефтепровод в Европу... Уран, золото и много чего ещё... ))) Уверен на все 1000%, что Париж, Лондон и США сделают всё зависящий для возвращения ситуации...))) Но у них всех и так куча проблем... А ещё и война в Африке? P.S. ))) Думаю, сейчас Микрон жалеет, что первым передал хохлам &quot;танки АМХ-10&quot;... ))) Хохлы сразу же, после первых боев, забраковали их... На что Макрон смог возразить, что для войны в Африке они подходили отлично... Прекрасно держали &quot;удары копий и стрел&quot;... ))) И он не мог знать всю глубину варварства русских, поражавших его танки из всего своего арсенала?!... )))) Всё таки, русские варвары... непонимающие цивилизованного отношения белых господ из цветущего сада... )))
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5 час.
Caltar
Если правда,а многие это пишут,что захватившие власть в стране военные смотрят в сторону пиндосов,то Макроше там больше ,скорее всего,ловить не чего,ну как и нам.
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2 час.

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