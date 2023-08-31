Группа габонских высших офицеров выступила в среду по местному ТВ Gabon 24 с заявлением, что они отменяют результаты состоявшихся на минувших выходных выборов, в третий раз подтвердивших полномочия действующего президента Али Бонго Ондимбы, и берут власть в свои руки.
Переворот в Габоне: какова цена вопроса?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
Думаю, на англосаксы ни французы не ожидали такого афронта от Африки? Предполагаю, что они "взяли под прицел" ЦАР... Но тут их карточный домик и посыпался... Буркина Фасо, Мали... Теперь Нигер... А с ними и прощай разо-нефтепровод в Европу... Уран, золото и много чего ещё... ))) Уверен на все 1000%, что Париж, Лондон и США сделают всё зависящий для возвращения ситуации...))) Но у них всех и так куча проблем... А ещё и война в Африке? P.S. ))) Думаю, сейчас Микрон жалеет, что первым передал хохлам "танки АМХ-10"... ))) Хохлы сразу же, после первых боев, забраковали их... На что Макрон смог возразить, что для войны в Африке они подходили отлично... Прекрасно держали "удары копий и стрел"... ))) И он не мог знать всю глубину варварства русских, поражавших его танки из всего своего арсенала?!... )))) Всё таки, русские варвары... непонимающие цивилизованного отношения белых господ из цветущего сада... )))
Ответить
5 час.
Caltar
Если правда,а многие это пишут,что захватившие власть в стране военные смотрят в сторону пиндосов,то Макроше там больше ,скорее всего,ловить не чего,ну как и нам.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии