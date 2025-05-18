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Судей Иванова и Мешкова отправили в Саудовскую Аравию. Они не нужны в РПЛ

Как стало известно «СЭ», в субботу, 17 мая, бригада российских судей обслуживала матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Ухдуд» (2:0), в котором хозяева поля благодаря победе избежали вылета из лиги, а гости остались на предпоследнем месте.

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