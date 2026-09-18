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Царьград

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Пока ловили мигранта, убившего девушку, он сделал пятерых детей

Пока ловили мигранта, убившего девушку, он сделал пятерых детей

Преступление произошло в московском парке 13 лет назад, но только сейчас удалось его раскрыть. Выяснились детали раскрытого убийства девушки в московском парке.

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