ЦБ: решения по ключевой ставке будут приниматься в расчёте на отличный результат

Решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из фактически складывающихся обстоятельств, чтобы результат был на «твёрдую пятёрку».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ В аэропорту Петер...
- ХЛ Японский добровол...
- ХЛ Кравцов сообщил о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым