Юрист Осянин: радиоточку, консьержа и кабельное ТВ оплачивать необязательно

Некоторые коммунальные услуги, которые указаны в квитанции, можно не оплачивать. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.