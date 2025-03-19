Юрист Осянин: радиоточку, консьержа и кабельное ТВ оплачивать необязательно

Некоторые коммунальные услуги, которые указаны в квитанции, можно не оплачивать. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.
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