Лидеры АСЕАН обеспокоены тарифами США и приветствуют участие Китая

Глубокую обеспокоенность «односторонними тарифными мерами», намерены выразить лидеры АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) на открывшемся сегодня в Куала-Лумпуре 46-м саммите, 26 мая сообщает Тру Kyodo News.
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