От НДФЛ освободили россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит

Соответствующий закон подписал Владимир Путин Президент РФ освободил граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам, сообщает РИА Новости.
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