«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО»: министр обороны Италии резко раскритиковал возможность отправки войск на Украину

На фоне воинственных заявлений президента Макрона и осторожных заявлений главы польского МИД Сикорского о том, что «некоторые страны» НАТО уже направили своих военных на Украину министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против отправки войск с резкой критикой.
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