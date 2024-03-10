«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО»: министр обороны Италии резко раскритиковал возможность отправки войск на Украину

На фоне воинственных заявлений президента Макрона и осторожных заявлений главы польского МИД Сикорского о том, что «некоторые страны» НАТО уже направили своих военных на Украину министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против отправки войск с резкой критикой.