«Восточный фланг НАТО стал сильнее» — отмороженные националисты взяли сейм

Николай Межевич: У латышей, выступающих за прагматичные отношения с Россией, есть выбор: попасть под машину или утонуть в Даугаве Евгений Берсенев Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Николай Межевич В результате состоявшихся в Латвии выборов, за бортом Сейма (однопалатного парламента) остались две партии, пользующиеся поддержкой русскоязычного населения республики.