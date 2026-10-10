БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Восточный фланг НАТО стал сильнее» — отмороженные националисты взяли сейм

«Восточный фланг НАТО стал сильнее» — отмороженные националисты взяли сейм

Николай Межевич: У латышей, выступающих за прагматичные отношения с Россией, есть выбор: попасть под машину или утонуть в Даугаве Евгений Берсенев Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Николай Межевич В результате состоявшихся в Латвии выборов, за бортом Сейма (однопалатного парламента) остались две партии, пользующиеся поддержкой русскоязычного населения республики.

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