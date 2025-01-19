Семье пропавшей российской студентки сообщили о ее выходе на связь

Студентка из Ростова-на-Дону Анна Цомартова, пропавшая 10 февраля прошлого года в дагестанском Каспийске, вышла на связь с командой правозащитников проекта «Кризисная группа СК SOS» (внесена Минюстом России в список иноагентов).
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