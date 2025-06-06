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Царьград

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DS: ВС России до границы с Днепропетровской областью остается 560 метров

DS: ВС России до границы с Днепропетровской областью остается 560 метров

ВС России подошли к границе Днепропетровской области, сообщает украинский ресурс Deep State.ВС России значительно продвинулись в районе Троицкого, сократив дистанцию до административной границы Днепропетровской области до 560 метров.

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