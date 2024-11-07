Прокуратура Салехарда взяла на контроль вопрос расселения дома на Кирпичной

Прокуратура Салехарда проверила покосившийся дом на улице Кирпичной, 13. Сотрудники надзорного ведомства планируют провести еще один осмотр, чтобы решить вопрос о переносе сроков расселения аварийной «деревяшки», сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.