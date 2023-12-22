Пашинян назло Путину угодил в "греческую ловушку", умело расставленную Западом

Армения стала укреплять военные связи с Кипром и Грецией, куда не так давно приезжал турецкий лидер. Благодаря этому Пашинян рассчитывает ослабить связи с Россией, в чём особенно заинтересованы США и ВеликобританияВ середине декабря министр обороны Армении побывал в Греции, где подписал соглашение о двустороннем военно-техническом сотрудничестве.