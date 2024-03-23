Было предупреждение для граждан США в России.

Вечером 7 марта американское посольство выпустило предупреждение для граждан США в России.«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорилось на сайте посольства США.