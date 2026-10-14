Первый снег и существенное понижение температуры ожидаются в Москве после 20 октября. Об этом 14 октября сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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