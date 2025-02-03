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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Единый урок Памяти, посвященный трагедии в деревне Ола́

Единый урок Памяти, посвященный трагедии в деревне Ола́

14 января 2025 года в государственном учреждении образования ´Средняя школа № 25 г.Бобруйска´ прошел республиканский единый урок памяти для учащихся I-XI классов, посвященный 81-летию трагедии на Гомельщине в деревне Ола, сожженной немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

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