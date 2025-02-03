Единый урок Памяти, посвященный трагедии в деревне Ола́

14 января 2025 года в государственном учреждении образования ´Средняя школа № 25 г.Бобруйска´ прошел республиканский единый урок памяти для учащихся I-XI классов, посвященный 81-летию трагедии на Гомельщине в деревне Ола, сожженной немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.