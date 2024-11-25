Специалист Ганькин: для легального хранения оружия нужно получить лицензию

Россияне смогут легально хранить стрелковое оружие, если получат лицензию на право владения им. Об этом рассказал член правления Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, подполковник Алексей Ганькин, передает Pravda.
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