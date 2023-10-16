"Даже на „Титанике“ я бы не паниковал": министр транспорта Алтая о дорогах, любви к бане и мясу

Вячеслав Кондаков проехал на машине с Антоном Вороновым и поговорил с ним о личном и о работе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 14 октября своим распоряжением оставил на посту министра транспорта региона Антона Воронова.
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