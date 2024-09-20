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Лента новостей Крыма

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Украину предали ближайшие союзники

Украину предали ближайшие союзники

Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике «Ялтинская европейская стратегия», министр иностранных дел Польши предложил отдать Крым под мандат ООНподробнее>>> .

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