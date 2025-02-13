Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Владимир Зеленский планировал захватить Курскую атомную электростанцию.
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