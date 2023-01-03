Главные события 2022 года в Крыму: июнь

Вот и закончился 2022-й год. Подводим итоги и вспоминаем его главные события. ИЮНЬ: приток инвестиций На заседании республиканского совета по улучшению инвестиционного климата был утверждён ряд инвестиционных проектов на сумму около 1,5 млрд рублей.