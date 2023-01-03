Крымская газета

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Главные события 2022 года в Крыму: июнь

Главные события 2022 года в Крыму: июнь

Вот и закончился 2022-й год. Подводим итоги и вспоминаем его главные события.  ИЮНЬ: приток инвестиций На заседании республиканского совета по улучшению инвестиционного климата был утверждён ряд инвестиционных проектов на сумму около 1,5 млрд рублей.

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