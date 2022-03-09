В Архангельской области местный житель, уличенный в убийстве ранее незнакомого несовершеннолетнего, предстанет перед судом для применения принудительных мер медицинского характера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Северодвинска, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном ч.
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