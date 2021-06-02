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Люблю просмотреть бред от адептов розового СССР

Люблю просмотреть бред от адептов розового СССР

Мальчик только вот одного не знает ,что за 0.60 коп он доллар никогда не купил бы . А так то да ,звучит круто .

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Альбертт
Очнредной дебилоид без мозгов пытается умничать . 5 руб доллар стоил не потому что это был реальный курс а потому что его не было в свободной продаже а только у спекулянтов . А в обороте у государства при международных расчетах цена и была 60 коп за бакс .
Сергей Сараев
До под...ра хрущёва доллар вообще на хер не нужен был ! Все расчёты производились в рублях !
Света Терехина
Хм......ну да, сейчас можно свободно и доллАры купить и за границу съездить.....и что это прибавило нам всем счастья? Только почему-то вон самыми счастливыми признали человеков из "первобытного" племени, кое ни счета, ни времени не знает. ДоллАры.... доллАры....надо же быть таким убогим........
Ygin Gold
Самое значимое - то, что у нас есть возможность и доллар купить и за границу поехать, не чувствуя своей "ущербности"... При выезде за рубеж меняли 40 рублей ($50) на человека. В те давние времена, оказавшись за рубежом, мы знали, что нужно всем привезти сувениры, хотелось купить одежду и обувь, ибо в наших магазинах нет выбора, что всё нужно доставать у нужных людей, а это унизительно. За свои заработанные нельзя было купить авто или стиральную машину, квартиру, поэтому тоска по прошлому беспочвенна.
Rusik Rusik
В 1978 я построил дом 9×10, в 1984 купил машину м-412 за 7300рублей и доллар мне и на хрен был не нужен. А ехать за границу у меня желания не было и нет сейчас.
Света Терехина
Мне кажется, что всё же нужно понимать по чему именно тоскуют люди. Минусы в СССР разумеется были как в любой стране и в любой системе....местами с сегодняшней точки зрения просто громадные минусы. Но.....и плюсов в СССР не быть не могло. Так вот сравнивая соотношения "+" и "-" эсэсэровские и нынешние, в большинстве своём люди отдают предпочтения первым.
Walery
Автор - сам то что сделал Великого? Был 60 коп. один доллар и большинству Советских людей он даром не нужен был. А западу не нужен был Конкурент в лице СССР. Вот поэтому с помощью таких вот авторов и еше тоже продажного (этот за колбасу) горбачева наобещали жвачек и обменников... и разрушили новый "Вавилон"! И, и что-то даже Серебряков по тихому вернулся... , а как с помпой уезжал... Автор пишет тут - "Люблю просмотреть бред от адептов розового СССР". Сам автор тоже очевидно ностальгирует... не в жвачках и сексуальной свободе счастье, очевидно. Дошло? Поздно понял...
Владимир Самойленко
да афффтор за свои фейки возможно и получает свои доллары. а может и живёт на них. уселся вот такой сержант джон своей чёрной жопой перед компом и вещает от имени нади андреевой в нашу сторону. а вдруг на какое дерьмо наткнётся. шо будет СССР дерьмом поливать. вот и кандидат в когорту шатателей режима и уничтожения Росии.
Walery
Вы правы абсолютно! Именно так нашли Романа Протасевича для работы на Nextе. Поэтому Запад так взбесился в попытках его прикрыть и спасти.... при том, что место ему (отработанному материалу) в урановых рудниках.
Владимир Самойленко
да запад его сам и слил. ещё и записочку подкинул. мол, берите вот оно. этот шкандаль и нужен был западу. Вы в курсе шо на днях посадили ещё два самолёта этой же авиакомпании? в Ирландии и Германии. по точно такому же поводу. ну, типа, бомба в самолёте. хто-нить слышал про закрытие неба над Ирландией и Германией? а про запрет на рейсы из этих стран? а про санкции для них? вот странно.
Walery
Запад давит именно на Лукашеннко из-за Nextочника Романа Протасевича - этот много знает компромата на ЕС и США. Поэтому такой шум и такие действия - стремятся заставить замолчать Президента Белоруссии. Интересно, какие документы были показаны на встрече в Сочи ... - даже Байден встречу запросил.

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