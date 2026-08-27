Депутат объяснил причину выпадов Запада в сторону Калининграда

Выпады европейцев в сторону Калининграда объясняются тем, что они мучаются, видя спокойную жизнь этого российского региона, заявил депутат законодательного собрания Калининградской области, зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин, сообщает 27 августа ТАСС.