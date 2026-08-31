Игорь Ларионов: «У СКА все в порядке в плане связей с НХЛ – не буду раскрывать, с кем именно. Хоккей должен быть вне политики. Контакты мы не прерывали»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что у клуба нет проблем с коммуникацией с НХЛ. Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков высказался о ситуации с форвардом Иваном Рябкиным: «Мы просили аренду у «Каролины», они ответили, что не против, чтобы он тут тренировался, но НХЛ запретила вести переговоры с клубами КХЛ ».