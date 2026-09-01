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Новости Брянска

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Прощание с погибшим сержантом Плещенковым в Стародубе

Прощание с погибшим сержантом Плещенковым в Стародубе

Прощание с младшим сержантом Дмитрием Плещенковым пройдет 2 сентября в Стародубе.Завтра, 2 сентября, состоится прощание с младшим сержантом Дмитрием Плещенковым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО.

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