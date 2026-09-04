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Рамблер

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Бородина назвала два минуса США

Бородина назвала два минуса США

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина, вернувшаяся из США, назвала два минуса страны. О них она написала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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