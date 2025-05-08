В банках Новгородской области обнаружили фальшивые купюры

Чаще всего мошенники подделывают крупные номиналы В банковской системе Новгородской области за первый квартал 2025 года было обнаружено десять поддельных российских банкнот, среди которых преобладали пятитысячные купюры, передает «Бриф24», ссылаясь на «Новгородские ведомости».
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