В банках Новгородской области обнаружили фальшивые купюры

Чаще всего мошенники подделывают крупные номиналы В банковской системе Новгородской области за первый квартал 2025 года было обнаружено десять поддельных российских банкнот, среди которых преобладали пятитысячные купюры, передает «Бриф24», ссылаясь на «Новгородские ведомости».