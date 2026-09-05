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Face Tube is a fun name,

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Peacock Orders New Take On I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here, With Maura Higgins And Rob Rausch As Hosts

Peacock Orders New Take On I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here, With Maura Higgins And Rob Rausch As Hosts

Peacock has ordered a new U.S. adaptation of I'm a Celebrity. Get Me Out of Here, with Maura Higgins and Rob Rausch set to host.

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