Peacock Orders New Take On I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here, With Maura Higgins And Rob Rausch As Hosts

Peacock has ordered a new U.S. adaptation of I'm a Celebrity. Get Me Out of Here, with Maura Higgins and Rob Rausch set to host.
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