Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгли с помощью ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.
Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгли с помощью ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.
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