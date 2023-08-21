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При наступлении ВСУ российские мобилизованные жгли из РПГ американские Bradley

При наступлении ВСУ российские мобилизованные жгли из РПГ американские Bradley

Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгли с помощью ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.

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