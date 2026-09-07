Labor Day Gas Prices Have Never Been Higher American travelers are facing record-high gasoline prices this Labor Day weekend as conflict in the Middle East and disruptions to global fuel supplies keep prices elevated.
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