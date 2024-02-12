Бейонсе и Джей-Зи с дочерьми, Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Хейли Бибер на Суперкубке

Вчера на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе прошёл Суперкубок, который посетили Бейонсе и Джей-Зи с двумя дочерьми: 12-летней Блу Айви и шестилетней Руми, а также Тейлор Свифт и Блейк Лайвли, Гвен Стефани, Леди Гага и другие.
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