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Я строю

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  • Зайка Банзайка
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

С давних времен русские усадьбы обрамляли не заборами и каменными стенами, а ягодными кустарниками и плодовыми деревьями, особенно часто —

С давних времен русские усадьбы обрамляли не заборами и каменными стенами, а ягодными кустарниками и плодовыми деревьями, особенно часто —

﻿В давние времена русские усадьбы обрамляли не заборами и каменными стенами, а ягодными кустарниками и плодовыми деревьями, особенно часто — яблонями возрождаются, и владельцы дачных участков все чаще сажают яблони, классические сорта с крупными яблоками — и не совсем обычные, мелкоплодные производят цветут, неприхотливы, относительноы (в среднем — 20-50 лет) и зимостойки.

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