С давних времен русские усадьбы обрамляли не заборами и каменными стенами, а ягодными кустарниками и плодовыми деревьями, особенно часто

﻿В давние времена русские усадьбы обрамляли не заборами и каменными стенами, а ягодными кустарниками и плодовыми деревьями, особенно часто — яблонями возрождаются, и владельцы дачных участков все чаще сажают яблони, классические сорта с крупными яблоками — и не совсем обычные, мелкоплодные производят цветут, неприхотливы, относительноы (в среднем — 20-50 лет) и зимостойки.