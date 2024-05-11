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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе не поблагодарил главу «ПСЖ» Аль-Хелайфи в прощальном видео. Их отношения испорчены

Французский форвард в прощальном видеообращении не поблагодарил президента «ПСЖ», хотя поименно упоминал главных тренеров и спортивных директоров.

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