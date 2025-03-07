Илон Маск согласился, что Европа участвует в геноциде украинского народа

Американский предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп взял в свою команду, поддержал мнение в соцсети X, что заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду.
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