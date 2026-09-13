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Татар-информ

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В Болгаре проходит фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»

В Болгаре проходит фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»

Фото: © Артур Константинов Фестиваль воздухоплавания и воздушных змеев «Мечтатели», который проходит с 10 по 13 сентября в Болгаре, развернул свои полотна на фоне минаретов и белых известняковых руин.

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