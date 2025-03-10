Генеративный ИИ: Китай стремится к лидерству в мировой гонке технологий

Необходимо срочно стимулировать исследования и разработку больших языковых моделей (LLM), обучаемых на отечественных чипах, чтобы создать надежную экосистему искусственного интеллекта, которая обеспечит устойчивое и качественное развитие в эпоху ИИ, заявил Лю Цинфэн (Liu Qingfeng), депутат Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, высшего законодательного органа страны.