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Царьград

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Энтомолог Ефременко призвал к осторожности из-за всплеска активности клещей

Энтомолог Ефременко призвал к осторожности из-за всплеска активности клещей

Зоолог Владимир Ефременко сообщил о снижении активности клещей с приходом морозов. Советы по защите включают светлую одежду.

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