Сотрудники Госавтоинспекции Новоуральска провели необычную акцию «ПДД для пернатых»

Инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Высотина Елена 15 февраля провела для учащихся МАОУ «Гимназия»акцию по профилактике детского дорожного травматизма на дорогах города «Съедобные знаки ПДД» или «ПДД для пернатых».