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    А на 11600 слабо? Сибирский стаж имеется. 88-летняя актриса...
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Меган Фокс раскритиковали за подражание Ким Кардашьян

Меган Фокс раскритиковали за подражание Ким Кардашьян

Меган Фокс подвергли критике за копирование стиля Ким Кардашьян Звезду «Трансформеров» Меган Фокс раскритиковали за подражание телезвезде Ким Кардашьян Фото: Соцсети 37-летняя звезда «Трансформеров» Меган Фокс стала гостьей премии журнала GQ «Мужчина года».

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