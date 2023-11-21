Меган Фокс раскритиковали за подражание Ким Кардашьян

Меган Фокс подвергли критике за копирование стиля Ким Кардашьян Звезду «Трансформеров» Меган Фокс раскритиковали за подражание телезвезде Ким Кардашьян Фото: Соцсети 37-летняя звезда «Трансформеров» Меган Фокс стала гостьей премии журнала GQ «Мужчина года».
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