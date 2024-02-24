Дубай (WTA). Финал. Калинская играет решающий сет с Паолини

Сетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 18 – 24 февраля 2024 WTA 1000 Призовой фонд – $3 211 715 Открытые корты, хард Финал Анна Калинская (Россия) Жасмин Паолини (Италия) 6:4|5:7|2:1 Дата проведения 24 февраля, 18.
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