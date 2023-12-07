Глава германского МИД Анналена Бербок отпустила колкую жалобу по адресу Сергея Лаврова. Она посетовала на то, что глава российского МИДа приходит в зал заседаний ОБСЕ только тогда, когда хочет выступить сам.
Блинкен и Боррель пулей вылетели из зала: Лавров не пощадил "натовских главарей" в ходе встречи ОБСЕ
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Sergiy Che
"...на пресс-конференцию Лаврова приглашались абсолютно все журналисты, без какой-либо фильтрации. То есть, глава российского МИДа не уклонялся от острых вопросов и не избегал общения с недружелюбными репортёрами. Это заметно отличается от поведения в отношении к российским журналистам – которых не пускают на пресс-конференции то тут, то там, не дают аккредитации, и тому подобное...." © - ну так Лавров любому западному щелкопёру всегда ответит, а западные Борелли и прочие ничтожества сцут тех вопросов, которые им могут задать наши журналисты - это и так всем понятно!))
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