Блинкен и Боррель пулей вылетели из зала: Лавров не пощадил "натовских главарей" в ходе встречи ОБСЕ

Sergiy Che

"...на пресс-конференцию Лаврова приглашались абсолютно все журналисты, без какой-либо фильтрации. То есть, глава российского МИДа не уклонялся от острых вопросов и не избегал общения с недружелюбными репортёрами. Это заметно отличается от поведения в отношении к российским журналистам – которых не пускают на пресс-конференции то тут, то там, не дают аккредитации, и тому подобное...." © - ну так Лавров любому западному щелкопёру всегда ответит, а западные Борелли и прочие ничтожества сцут тех вопросов, которые им могут задать наши журналисты - это и так всем понятно!))